Comme tous les ans, nous accueillerons le public dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine ainsi que pour les portes ouvertes de l’association ! Rendez-vous samedi 18 et dimanche 19 septembre ! Au programme, visite libre de 14h à 18h, visites guidées sur l’histoire du lieu à 14:30 et 16:30, exposition sur l’histoire, rencontre avec les animaux, découverte du projet dans son ensemble. Les enfants présents pourront participer à une Chasse au trésor à 14h30 et à une création éphémère de Land Art à 16h30. Durée de chaque animation : environ 1h. Nous organiserons également une petite collation et une vente de souvenirs au profit de l’association.

Visite guidée du manoir de la Cour des Aulnays, son histoire longue d'au moins 7 siècles, la légende du lys d'or, et les travaux en cours. Manoir de la Cour des Aulnays La Cour des Aulnays, 49440 Challain-la-Potherie Challain-la-Potherie Maine-et-Loire

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

