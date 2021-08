Saint-Denis Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion - Ministère de la Justice Saint-Denis Visite de la cour d’appel de Saint-Denis Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion – Ministère de la Justice Saint-Denis Catégorie d’évènement: Saint-Denis

38éme édition des journées européennes du patrimoine – Ministère de la Justice – Cour d’appel de Saint Denis de la Réunion, le samedi 18 septembre 2021 de 10:00 à 17:00 _(166 rue Juliette Dodu – 97400 Saint-Denis)_ **Expositions : – photographies des lieux de justice du ressort (Réunion et Mayotte) – documents anciens en lien avec les archives départementales – robes d’audience : magistrats, avocats, greffiers, huissiers. – croquis réalisés par les élèves du collège Juliette Dodu lors des audiences correctionnelles **Projection de film pédagogique sur la justice : « Forger l’intime conviction » **Passages du livre « La Balance et le Capricorne – Histoire de la Justice dans les Mascareignes » de Jacques Tabuteau **Visites guidées de la cour d’appel (salles d’audiences, bâtiment, geôles) **Echanges avec les acteurs de la justice sur les métiers judiciaires (magistrats, greffiers, directeurs de greffe, fonctionnaires).

Entrée libre

