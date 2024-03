Visite de la coque (toit) de la chapelle de Ronchamp Ronchamp, dimanche 1 septembre 2024.

Visite de la coque (toit) de la chapelle de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône

Cette visite guidée d’une heure vous invite à découvrir la coque (le toit) de la chapelle, accompagné d’un guide.

Cet espace novateur, constitué de deux fins voiles de béton formant un corps creux, est le plus intrigant de la chapelle, inspiré de l’ingéniosité de formes naturelles et techniques.

Durée 1h

Animation incluse dans le droit d’entrée habituel

Sur réservation

Limitée à 8 personnes par visite

Contraintes particulières bonne condition physique – Visite autorisée aux plus de 18 ans – Ne pas souffrir du vertige et de claustrophobie. Port du casque* et de chaussures fermées obligatoire.

La Porterie se réserve le droit d’interdire la participation d’un visiteur à cette visite guidée si les conditions indiquées ci-dessous ne sont pas respectées. 9 9 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 15:00:00

fin : 2024-09-01 16:00:00

13 Rue de la Chapelle

Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté accueil@collinenotredameduhaut.com

L’événement Visite de la coque (toit) de la chapelle de Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2024-03-20 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD