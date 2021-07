Ronchamp Ronchamp Haute-Saône, Ronchamp Visite de la Coque Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp

Visite de la Coque Ronchamp, 14 août 2021, Ronchamp. Visite de la Coque 2021-08-14 15:00:00 – 2021-08-14 16:00:00 Colline Notre-Dame du Haut 13 Rue la Chapelle

Ronchamp Haute-Saône EUR 5 9 Avez-vous déjà visité une carapace de crabe ou une aile d’avion ? La coque conçue par Le Corbusier vous en donnera un aperçu. Cet espace novateur, constitué de deux fins voiles de béton formant un corps creux, est le plus intrigant de la chapelle, inspiré de l’ingéniosité de formes naturelles et techniques.

Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d’entrée. Sur réservation obligatoirement.

Se présenter au minimum 15 minutes avant le début de la visite guidée.

Bonne condition physique exigée

Se munir de bonnes chaussures pour le bon déroulé de la visite F.Bresson dernière mise à jour : 2021-07-24 par

