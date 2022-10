Visite de la Coque Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Sane

Ronchamp

Visite de la Coque Ronchamp, 16 octobre 2022, Ronchamp. Visite de la Coque

13 Rue la Chapelle Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp Haute-Sane Colline Notre-Dame du Haut 13 Rue la Chapelle

2022-10-16 – 2022-10-16

Colline Notre-Dame du Haut 13 Rue la Chapelle

Ronchamp

Haute-Sane Ronchamp Avez-vous déjà visité une carapace de crabe ou une aile d’avion ? La coque conçue par Le Corbusier vous en donnera un aperçu. Cet espace novateur, constitué de deux fins voiles de béton formant un corps creux, est le plus intrigant de la chapelle, inspiré de l’ingéniosité de formes naturelles et techniques.

Dimanche 16 octobre, à 15h, réservez votre visite guidée.

Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d’entrée. +33 3 84 20 65 13 https://www.collinenotredameduhaut.com/ Colline Notre-Dame du Haut 13 Rue la Chapelle Ronchamp

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Sane, Ronchamp Autres Lieu Ronchamp Adresse Ronchamp Haute-Sane Colline Notre-Dame du Haut 13 Rue la Chapelle Ville Ronchamp lieuville Colline Notre-Dame du Haut 13 Rue la Chapelle Ronchamp Departement Haute-Sane

Ronchamp Ronchamp Haute-Sane https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ronchamp/

Visite de la Coque Ronchamp 2022-10-16 was last modified: by Visite de la Coque Ronchamp Ronchamp 16 octobre 2022 13 Rue la Chapelle Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp Haute-Sane Haute-Sane Ronchamp

Ronchamp Haute-Sane