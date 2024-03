Visite de la coopérative Unicoque et des vergers de noisetiers Boutique Koki Cancon, vendredi 5 juillet 2024.

Visite des vergers et de l’usine pour découvrir toutes les étapes du tri et conditionnement de la noisette où qualité et rigueur sont les maîtres mots. Vous finirez votre visite par une dégustation.

Nombre de places limitées.

Cette visite des vergers et de l’usine vous permettra de découvrir toutes les étapes du tri et conditionnement de la noisette ou qualité et rigueur sont les maîtres mots.

Vous finirez votre visite par une dégustation à la boutique KOKI qui propose une large gamme de produits locaux issus directement des producteurs.

Nombre de places limitées, réservation obligatoire.

Tous les mercredis à 10h, jeudis à 15h et vendredis à 10h en juillet et août.

Et tous les mardis en août à 15h. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-05 10:00:00

fin : 2024-07-05

Boutique Koki 28 Rue de la république

Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

