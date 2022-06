Visite de la Conserverie « La Saveur des Calanques »

2022-07-22 10:00:00 – 2022-07-22 12:15:00 Présentation et visite d’une entreprise spécialisée dans la transformation artisanale des produits de la mer et le fabrication de la poutargue.

A l’issue de la visite, dégustation des produits fabriqués par l’entreprise. Visite et présentation de l’activité.

A l'issue de la visite, dégustation des produits fabriqués par l'entreprise.

