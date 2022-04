Visite de la commune de Meilhan Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Meilhan-sur-Garonne

Visite de la commune de Meilhan Meilhan-sur-Garonne, 20 avril 2022, Meilhan-sur-Garonne. Visite de la commune de Meilhan Meilhan-sur-Garonne

2022-04-20 18:00:00 – 2022-04-20 20:00:00

Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne 10 10 EUR Visite de la commune de Meilhan.

Rendez-vous sur la Place Masutti (à côté de l’église Saint-Cybard).

– Organisé par Les Sentiers du Patrimoine.

– Réservation conseillée !

– Renseignements au 06.13.62.65.51 Visite de la commune de Meilhan. +33 6 13 62 65 51 Visite de la commune de Meilhan.

Rendez-vous sur la Place Masutti (à côté de l’église Saint-Cybard).

– Organisé par Les Sentiers du Patrimoine.

– Réservation conseillée !

– Renseignements au 06.13.62.65.51 Les sentiers du Patrimoine

Meilhan-sur-Garonne

dernière mise à jour : 2022-04-16 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Meilhan-sur-Garonne Autres Lieu Meilhan-sur-Garonne Adresse Ville Meilhan-sur-Garonne lieuville Meilhan-sur-Garonne Departement Lot-et-Garonne

Visite de la commune de Meilhan Meilhan-sur-Garonne 2022-04-20 was last modified: by Visite de la commune de Meilhan Meilhan-sur-Garonne Meilhan-sur-Garonne 20 avril 2022 Lot-et-Garonne Meilhan-sur-Garonne

Meilhan-sur-Garonne Lot-et-Garonne