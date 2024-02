Visite de la Commanderie des Templiers de Paulhac Fursac, jeudi 18 juillet 2024.

Visite de la Commanderie des Templiers de Paulhac Fursac Creuse

Commanderie Templière du XIIIème siècle typique du gothique rural unique en Limousin. Ses grandes fresques constituent l’expression la plus aboutie de la spiritualité des Templiers… Venez découvrir la Commanderie Templière et la Chapelle des Hospitaliers (fresques et sculptures XIII et XVème siècle).

Chaque jeudi du 11 Juillet au 08 Août à 10h 30. Tarifs adultes 4 €uros, 12 ans 3 €uros. INSCRIPTION Office de Tourisme au 05 55 62 68 35. Possibilité d’autres visites sur réservation. 3 3 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 10:30:00

fin : 2024-07-18

Lieu-dit Paulhac

Fursac 23290 Creuse Nouvelle-Aquitaine accueil.ot@ccbgb.fr

