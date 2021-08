Irissarry Ospitalea - Commanderie d’Irissarry Irissarry, Pyrénées-Atlantiques Visite de la commanderie des Chevaliers Hospitaliers Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Irissarry Catégories d’évènement: Irissarry

### Visite guidée de l’ancienne commanderie des Chevaliers Hospitaliers, connus sous le nom de l’Ordre de Malte. Accompagnés d’un médiateur du patrimoine, découvrez l’histoire de la commanderie fondée par les Chevaliers de l’Ordre de Malte. Cette imposante bâtisse du XVIIe siècle vous révèlera tous ses secrets.

Gratuit.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:30:00

