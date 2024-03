Visite de la Collégiale avec les bénévoles du CASA Collégiale de Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat, dimanche 28 juillet 2024.

Visite de la Collégiale avec les bénévoles du CASA Collégiale de Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Fondées en 1967 et reconnues d’utilité publique en 1977, les Communautés d’Accueil dans les Sites Artistiques (CASA) regroupent des guides bénévoles qui accueillent les visiteurs dans une quinzaine de sites artistiques et religieux en France. CASA se donne pour tâche de faire visiter les édifices religieux de manière telle que chaque visiteur trouve dans son guide un ami et découvre, dans l’édifice qu’il visite avec lui, ses trois dimensions historique, artistique et spirituelle. Deux équipes de 2 guides se relaieront pour accueillir et faire visiter la Collégiale ou simplement partager un moment d’admiration de la beauté de ce monument millénaire.

RDV à la collégiale, gratuit et sans inscription du 28 juillet au 18 août de 9h30 à 18h00 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 09:30:00

fin : 2024-08-18 18:00:00

Collégiale de Saint-Léonard de Noblat 2 Place Wilson

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine otsi@ccnoblat.fr

L’événement Visite de la Collégiale avec les bénévoles du CASA Saint-Léonard-de-Noblat a été mis à jour le 2024-03-09 par OT de Noblat