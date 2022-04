Visite de la collection permanente à la lampe de poche MusVerre, un musée du département du Nord, 14 mai 2022 23:00, Sars-Poteries.

Nuit des musées Visite de la collection permanente à la lampe de poche MusVerre, un musée du département du Nord Samedi 14 mai, 19h45, 20h45, 22h15, 23h00 Réservation conseillée !

Découvrez notre collection comme vous ne l’avez jamais vu, à la lumière vacillante des lampes de poche…

En compagnie d’un médiateur, découvrez ou redécouvrez la plus importante collection publique française d’art verrier contemporain… à combiner avec les autres animations de la soirée pour une nuit magique au prisme du verre et de la curiosité!

Le musée-atelier départemental du verre à Sars-Poteries conserve la plus importante collection d’œuvres d’art contemporaines en verre en France.

Le musée se situe à l’entrée du village de Sars-Poteries. Cette commune de l’Avesnois est proche d’Avesnes-sur-Helpe (à 10kms) et de Maubeuge (20kms) et est accessible par la route via la RN2.

http://www.musverre.lenord.fr https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-du-Verre-un-mus%C3%A9e-du-D%C3%A9partement-du-Nord-531322253557069;https://twitter.com/mus_verre

The museum is at the entrance(admission) of the village of Sars-Poteries. This municipality of Avesnois is close to Avesnes-sur-Helpe (in 10 km) and from Maubeuge (20 km) and is accessible(approachable) by the road via RN2. Recommended booking! Saturday 14 May, 19:45, 20:45, 22:15, 23:00

The departmental museum-workshop(-studio) of the glass in Sars-Poteries keeps(preserves) the most important collection of glassy contemporary works of art in France. hearing impairment

En compañía de un mediador, descubra o redescubra la más importante colección pública francesa de arte vidriero contemporáneo… para combinar con las otras animaciones de la noche para una noche mágica en el prisma del vidrio y la curiosidad!

¡Se recomienda la reserva! Sábado 14 mayo, 19:45, 20:45, 22:15, 23:00

76 rue du Général de Gaulle, 59216 Sars-Poteries 59216 Sars-Poteries Hauts-de-France