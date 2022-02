Visite de la Collection Nationale roseraie Loubert Roseraie Loubert Les Rosiers-sur-Loire Catégories d’évènement: Les Rosiers-sur-Loire

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Roseraie Loubert

Collection Natrionale reconnue par le Ministère de l’Agriculture en Mars 2021. Réserve de taxons phytogénétiques. BGG Euro disco

individuel 5€

Roseraie Loubert Les Brettes, 49350 Les-Rosiers-sur-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T19:00:00

