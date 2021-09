Vaucelles Clinique vétérinaire équine de Bayeux – La Madeleine Calvados, Vaucelles Visite de la clinique vétérinaire équine de Bayeux – La Madeleine Clinique vétérinaire équine de Bayeux – La Madeleine Vaucelles Catégories d’évènement: Calvados

Médecine, chirurgie, orthopédie, services spécialisés médecine sportive, ophtalmologie, physiothérapie, … Autant de domaines de la pratique de la Médecine équine que pratiquent les équipes de la clinique vétérinaire équine de Bayeux – La Madeleine. Renseignements : 02 31 92 00 60 : Laure – Auxiliaire spécialisée vétérinaire Site internet : [[https://www.vet-bayeux.fr/](https://www.vet-bayeux.fr/)](https://www.vet-bayeux.fr/) A l’occasion des Equidays, la clinique vétérinaire équine ouvre exceptionnellement ses portes pour vous permettre de découvrir son activité. Au programme : visite guidée de la Clinique Equine : Salles de consultation, chirurgie et hôpital. Horaires : * Lundi 25 octobre : 14h * Mardi 26 octobre : 17h * Mercredi 27 octobre : 14h * Jeudi 28 octobre : 17h Gratuit sur réservation obligatoire. L’événement étant actuellement complet, nous vous proposons de vous inscrire sur une liste d’attente et de vous contacter en cas de désistement.

Gratuit sur inscription

Le clinique vétérinaire Equine de Bayeux – La Madelaine ouvre exceptionnellement ses portes au public pour faire découvrir son activité au sein de ses locaux du lundi 25 au jeudi 28 octobre. Clinique vétérinaire équine de Bayeux – La Madeleine La Madelaine 14400 Cussy Vaucelles Calvados

