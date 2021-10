Bonneville-sur-Touques Clinique vétérinaire de la Côte Fleurie Bonneville-sur-Touques, Calvados Visite de la clinique vétérinaire de la Côte Fleurie Clinique vétérinaire de la Côte Fleurie Bonneville-sur-Touques Catégories d’évènement: Bonneville-sur-Touques

La Clinique Vétérinaire de la Côte Fleurie est une clinique médico-chirurgicale pour chevaux, ouverte il y a 10 ans près de Deauville. L’équipe vous propose de suivre le parcours d’un cheval en consultation et de découvrir les différentes techniques d’imagerie utilisées. Vous pourrez aussi visiter les différents boxes d’hospitalisation et le bloc chirurgical. Site internet : [[https://www.cvcf.vet/](https://www.cvcf.vet/)](https://www.cvcf.vet/) 3 visites de la Clinique vétérinaire de la Côte Fleurie sont proposées pendant les Equidays : * Dimanche 24 octobre : 11h * Lundi 25 octobre : 14h * Mercredi 27 octobre : 14h Sur inscription uniquement. L’événement étant actuellement complet, nous vous proposons de vous inscrire sur une liste d’attente et de vous contacter en cas de désistement.

La clinique vétérinaire de la Côte Fleurie ouvre ses portes pour des visites le dimanche 24, lundi 25 et mercredi 27 octobre. Clinique vétérinaire de la Côte Fleurie Route de Paris 14800 Bonneville-sur-Touques Bonneville-sur-Touques Calvados

