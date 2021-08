Soursac Barrage de l'Aigle Corrèze, Soursac Visite de la cité ouvrière d’Aynes et du barrage de l’Aigle Barrage de l’Aigle Soursac Catégories d’évènement: Corrèze

### À travers la cité ouvrière d’Aynes, au pied du barrage de l’Aigle, découvrez la vie des ouvriers et comprenez les étapes de la construction du barrage. En partenariat avec EDF.

Gratuit. Sur inscription.

À travers la cité ouvrière d'Aynes, au pied du barrage de l'Aigle, découvrez la vie des ouvriers et comprenez les étapes de la construction du barrage.

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

