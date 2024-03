Visite de la cité délivrance Devant Maison Folie Beaulieu Lille, vendredi 29 mars 2024.

Visite de la cité délivrance Plongez-vous dans l’histoire de cette ancienne cité-jardin Vendredi 29 mars, 17h00 Devant Maison Folie Beaulieu Gratuit, sur réservation

La Cité de la Délivrance, c’est plus qu’un quartier de Lomme. Elle témoigne d’unpassé architectural, la cité-jardin,mais aussi d’une histoire humaine, celle des cheminots de la SNCF, qui y ont vécu avec leurs collègues et leurs familles. C’est un village dans la ville constitué de 835 maisons et d’espaces communs,dont la Maison Folie Beaulieu, que vous pourrez visiter !

Devant Maison Folie Beaulieu Maison Folie Beaulieu Lille 59160 Nord Hauts-de-France

