Visite de La Cité de la Mer et explorez l’océan du futur avec un guide Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, lundi 26 février 2024.

Visite de La Cité de la Mer et explorez l’océan du futur avec un guide Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Commencez dès l’ouverture votre visite des espaces de La Cité de la Mer puis rendez-vous pour un temps privilégié avec notre guide, qui vous fera découvrir les trésors de nos océans à l’occasion d’une visite commentée d’une durée d’1h15.

Ce moment d’échange et de partage en famille passionnera grands et petits (5 ans minimum) qui découvriront les thématiques de ce lieu extraordinaire qu’est l’Océan du futur riche d’une biodiversité pleine de couleurs et de vie, porteur de promesses et de solutions pour l’humanité, des grandes plaines abyssales à l’infiniment petit. Vivez une expérience immersive et captivante autour de 18 espaces interactifs et 17 aquariums.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 14:30:00

fin : 2024-03-11 15:45:00

Cherbourg-Octeville Allée du Président Menut

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie

