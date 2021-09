Ajaccio Citadelle d'Ajaccio Ajaccio, Corse-du-Sud Visite de la citadelle Citadelle d’Ajaccio Ajaccio Catégories d’évènement: Ajaccio

La première pierre de la citadelle d’Ajaccio est posée en 1492. Depuis plus de cinq siècles, cette fortification est le témoin de l’évolution de l’histoire et de l’urbanisme de la ville. Aujourd’hui au cœur d’un programme de réhabilitation visant à en faire un quartier à part entière, la citadelle fait le lien entre l’Ajaccio d’hier et l’Ajaccio de demain. Inscription auprès de la SPL A me Tarra : [citadelle-ajaccio@ametarra.fr](mailto:citadelle-ajaccio@ametarra.fr)

Sur inscription

