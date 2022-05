Visite de la cimenterie Calcia d’Airvault, 17 août 2022, .

Visite de la cimenterie Calcia d’Airvault

2022-08-17 – 2022-08-17

Vous découvrirez la carrière à ciel ouvert depuis le belvédère de la vallée de la Neuze, un panorama unique pour observer le site d’extraction, appréhender la géologie du site et les liens qui relient la nature du sous-sol aux activités humaines. Entrez au cœur de la cimenterie pour une découverte à pied. La fabrication du ciment est un procédé complexe qui exige un savoir-faire, une maîtrise des outils et des techniques de production, des contrôles rigoureux et continus de la qualité. Mélangé à des granulats, du sable, des adjuvants et de l’eau, le ciment est l’élément de base fondamental pour la fabrication du béton. Il est aujourd’hui incontournable dans le secteur de la construction contemporaine. De sa qualité, dépendent la résistance et la pérennité des ouvrages. Le rendez-vous est donné au belvédère Vallée de la Neuze (accès par D725E). Visite gratuite d’une durée de 1h30 à 2 h.

