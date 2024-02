Visite de la cidrerie Théo Capelle Sotteville, lundi 26 février 2024.

Visite de la cidrerie Théo Capelle Sotteville Manche

La cidrerie Théo Capelle a été créée dans les années 80 par Théodore et Jacqueline. Leur fils Ludovic a repris la cidrerie en 2007 et a à cœur de partager l’histoire d’une passion familiale.

La découverte de la cidrerie débute par un court film permettant de comprendre, quelle que soit la période de visite, le travail réalisé tout au long de l’année et toutes les étapes essentielles à la création des produits. La visite commentée de la cave à Calvados et la dégustation des produits de la cidrerie sont l’occasion de poursuivre les échanges avec les propriétaires des lieux !

Durée : 1h30 Tout public.

3 horaires : 11h / 15h / 17h.

Réservation nécessaire à l’Office de Tourisme du Cotentin.

Fermé les dimanches et jours fériés.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-26 11:00:00

fin : 2024-12-31

1 Lieu-dit Le Haut de la Lande

Sotteville 50340 Manche Normandie contact@ot-cotentin.fr

L’événement Visite de la cidrerie Théo Capelle Sotteville a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Cotentin