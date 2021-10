Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Visite de la Cidrerie Kerné Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Visite de la Cidrerie Kerné Pouldreuzic, 25 octobre 2021, Pouldreuzic. Visite de la Cidrerie Kerné 2021-10-25 – 2021-10-25 Cidrerie kerné 37 Lieu-dit Mesmeur

Pouldreuzic Finistère Lors d’une visite guidée de groupe, découvrez les coulisses de la fabrication du Cidre Kerné de l’acheminement des pommes jusqu’à la cave et terminez par une dégustation de nos produits.

Présentation du pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

Inscription obligatoire, durée de la visite entre 1h15 à 1h30 contact@cidre-kerne.fr +33 2 98 54 41 86 http://www.cidre-kerne.bzh/ Lors d’une visite guidée de groupe, découvrez les coulisses de la fabrication du Cidre Kerné de l’acheminement des pommes jusqu’à la cave et terminez par une dégustation de nos produits.

Présentation du pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.

Inscription obligatoire, durée de la visite entre 1h15 à 1h30 dernière mise à jour : 2021-10-06 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Cidrerie kerné 37 Lieu-dit Mesmeur Ville Pouldreuzic lieuville 47.95747#-4.37545