Visite de la cidrerie du Domaine de Rugueville

Visite de la cidrerie du Domaine de Rugueville, 27 juillet 2022, . Visite de la cidrerie du Domaine de Rugueville

2022-07-27 10:30:00 10:30:00 – 2022-07-27 Visite du domaine de Rugueville avec Nicolas Flambard, fils du créateur de l’exploitation. Découvrez la fabrication du cidre, du calvados et du jus de pomme de la récolte à la mise en bouteille. La visite se termine dans la boutique avec une… dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville