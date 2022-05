Visite de la cidrerie de l’Apothicaire Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Visite de la cidrerie de l’Apothicaire Clohars-Carnoët, 28 juillet 2022, Clohars-Carnoët. Visite de la cidrerie de l’Apothicaire Lieu-dit Kerguilann Cidrerie de l’Apothicaire Clohars-Carnoët

2022-07-28 – 2022-07-28 Lieu-dit Kerguilann Cidrerie de l’Apothicaire

Clohars-Carnoët Finistère Visite de la cidrerie suivie d’une dégustation de nos produits. Nous produisons des cidres de terroir, des jus de pomme, des eaux de vie et des vinaigres de cidre. +33 6 70 44 53 60 https://www.cidrerie-distillerie.com/ Visite de la cidrerie suivie d’une dégustation de nos produits. Nous produisons des cidres de terroir, des jus de pomme, des eaux de vie et des vinaigres de cidre. Lieu-dit Kerguilann Cidrerie de l’Apothicaire Clohars-Carnoët

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët, Finistère Autres Lieu Clohars-Carnoët Adresse Lieu-dit Kerguilann Cidrerie de l'Apothicaire Ville Clohars-Carnoët lieuville Lieu-dit Kerguilann Cidrerie de l'Apothicaire Clohars-Carnoët Departement Finistère

Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clohars-carnoet/

Visite de la cidrerie de l’Apothicaire Clohars-Carnoët 2022-07-28 was last modified: by Visite de la cidrerie de l’Apothicaire Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët 28 juillet 2022 Clohars-Carnoët finistère

Clohars-Carnoët Finistère