Ille-et-Vilaine Bédée La visite présentera le mode de fabrication et le procédé : le pressage, la conduite des fermentations, l’assemblage et la mise en bouteille, le lavage des bouteilles et la livraison. La visite se clôturera par une dégustation (différentes variétés de pommes et différents types de cidre).

La cidrerie propose aussi une visite de la cidrerie spécifique pour les enfants en parallèle de la visite adulte. Les explications sont simplifiées pour les enfants.

Des dégustations de pommes et des jeux bretons sont proposés en fin de visite.

Evènement organisé dans le cadre de la Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire.

Gratuit. Sur réservation. tourisme@lacdetremelin.com +33 2 99 09 06 50

