Neuville-aux-Bois Loiret Neuville-aux-Bois La chocolaterie Alex Olivier vous propose des recettes gourmandes au goût unique élaborées dans le pur respect de la tradition française. Elle vous ouvre les portes de ses ateliers, pour vous dévoiler tous ses secrets de fabrication ! En plein cœur de notre site de production, découvrez sous vos yeux, les gestes et le savoir-faire de nos chocolatiers animés par la passion du métier. Entrez au cœur du chocolat ! ct@fdlchocolat.fr +33 2 38 77 87 05 http://www.alexolivier.fr/ La chocolaterie Alex Olivier vous propose des recettes gourmandes au goût unique élaborées dans le pur respect de la tradition française. Elle vous ouvre les portes de ses ateliers, pour vous dévoiler tous ses secrets de fabrication ! En plein cœur de notre site de production, découvrez sous vos yeux, les gestes et le savoir-faire de nos chocolatiers animés par la passion du métier. ©Depoorter

