Visite de la chèvrerie Les Petits Chevrots Chèvrerie Les Petits Chevrots Cersot, mercredi 24 avril 2024.

Visite de la chèvrerie Les Petits Chevrots Chèvrerie Les Petits Chevrots Cersot Saône-et-Loire

Plongez au cœur de la vie d’une chèvrerie authentique et découvrez les secrets de la fabrication artisanale de fromages. Accompagnés des propriétaires passionnés, assistez à la traite des chèvres et visitez l’atelier de fabrication des fromages. Une occasion unique de vivre une expérience immersive en contact direct avec la nature et le terroir local. Une visite incontournable pour les amoureux de la nature et des produits du terroir !

Sur inscription

Durée 1h30/2h EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 09:00:00

fin : 2024-04-24

Chèvrerie Les Petits Chevrots 196 route de Lanzy

Cersot 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ccscc.fr

