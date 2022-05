Visite de la chèvrerie, démonstration et vente de produits en mohair Mohair de l’Erdre Casson Catégories d’évènement: CASSON

Visite de la chèvrerie, démonstration de la façon dont on trie la toison d’une chèvre angora et vente de produits en mohair.

Accès libre

Les démonstrations du tri des toisons auront lieu les samedi et dimanche à 16h Mohair de l’Erdre La Pommeraie 44390 Casson Casson Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T17:30:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T17:30:00;2022-06-19T11:00:00 2022-06-19T17:30:00

