Chevenon 58160

Chevenon

Visite de la « Chèvrerie de Saligny » (période des naissances) Chevenon, 20 juillet 2021-20 juillet 2021

Chevenon 58160 Chevenon 5 EUR Visite de l’élevage du Domaine de Saligny : chèvrerie. Dégustation de produits offerte par le producteur. RDV allée des loisirs (ancien camping)-Zebulle Parc. Réservation possible jusqu’à 2 jours avant la visite La date d’octobre pourrait être décalée selon les naissances

