Saône-et-Loire

Visite de la chèvrerie de Russilly Givry, 12 juillet 2022, Givry. Visite de la chèvrerie de Russilly La chèvre de Russilly Hameau de Russilly Givry

2022-07-12 – 2022-07-12 La chèvre de Russilly Hameau de Russilly

Accompagnez Philibert et ses chèvres sur la chaume de Givry, classée Natura 2000, assistez à la traite puis, laissez vous tenter par une dégustation de fromages à la chèvrerie.

Givry Saône-et-Loire