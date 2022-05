Visite de la chapelle St Michel Rémuzat Catégories d’évènement: Drôme

Rémuzat

Visite de la chapelle St Michel, 17 juillet 2022, Rémuzat.

2022-07-17 18:00:00 – 2022-08-28 19:00:00

Rémuzat 26510 Rémuzat Ouverture et visite commentée de la chapelle Saint Michel du XIIème siècle.

Avec les remparts c’est le seul vestige visible de l’ancien village.

La chapelle st Michel se trouve sur la rive droite de la rivière de l’Oule. car26@laposte.net +33 7 86 05 33 27 Rémuzat

