La visite est assurée par les bénévoles de l’association « Sainte-Barbe des Mines et Corniche angevine », qui a contribué à restaurer ce monument voué à la démolition dans les années 1980. Une exposition retrace l’histoire des mines de charbon de la Corniche angevine. La chapelle Sainte-Barbe des Mines, située sur la Corniche angevine, est une ancienne église de mineurs construite au XIXe siècle. Chapelle Sainte-Barbe des Mines chalonnes Chalonnes-sur-Loire Maine-et-Loire

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:30:00

