Vannes Chapelle Saint-Yves

Vannes

Visite de La Chapelle Saint-Yves Chapelle Saint-Yves, 18 septembre 2021, Vannes. Visite de La Chapelle Saint-Yves

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Saint-Yves

Construite par les jésuites au XVIIe siècle, la chapelle Saint-Yves fait partie des bâtiments patrimoniaux emblématiques de la ville. Elevée en pierres blanches, sur un soubassement en granit, elle est très inspirée des modèles baroques italiens. Elle fait aujourd’hui l’objet d’un grand chantier de restauration, un chantier spectaculaire qui a réuni de nombreux artisans des métiers du patrimoine : tailleurs de pierre, couvreurs, ferronniers d’art, charpentiers, maître verrier, restaurateurs de peintures, sculptures…

Gratuit. Rendez-vous sous chapiteau sur le parvis de l’Hôtel de Ville.

Rencontre avec les artisans qui ont œuvré à la restauration de la chapelle et démonstrations de leur savoir-faire. Chapelle Saint-Yves Place Maurice Marchais 56000 Vannes Vannes Morbihan

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d'évènement: Morbihan, Vannes