**La chapelle St Thuriau ouvre ses portes** Le hameau de Lestréviau abrite une chapelle du XVIème siècle dont certains détails laissent penser que cette chapelle a été construite à la place d’une chapelle antérieure. La petite taille de l’édifice lui confère un climat d’intimité. La chapelle recèle quelques belles statues anciennes de bois polychrome inscrites à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques qui datent du XVème et XVIème siècle. Son sol en terre battue est l’un des rares de la région.

Entrée libre en dehors de la conférence à 16h

