La Chapelles St-Pierre édifice de pur style Roman, de type Sistercien, fut construite à la charnière entre le XIème et le XIIème siècle. La nef particulièrement haute, s'appuie au nord sur le mur d'enceinte du village médiéval, au dessus de la porte duquel est construit le coeur. Dans le coeur on observe des peintures murales éxécutées au cours du XIIème siècle. Les vitraux sont une oeuvre récente. Depuis les années 1980, elle est le lieu privilégié des évènements culturels de Montbazin.

