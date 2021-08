Saint-Clément Chapelle Saint-Joseph Saint-Clément, Saône-et-Loire Visite de la Chapelle Saint-Joseph de Mâcon Chapelle Saint-Joseph Saint-Clément Catégories d’évènement: Saint-Clément

Visite de la Chapelle Saint-Joseph de Mâcon

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

La Chapelle Saint-Joseph, située à l’angle de la rue de la Paix et du cours Moreau, fut construite en 1866 d’après les plans de Adrien Guillemin, architecte de la Ville de Mâcon. L’intérieur de la chapelle surprendra les visiteurs par son riche décor du XIXème siècle, créé par Victor Bussière (1836-1905), peintre mâconnais. Pour une visibilité optimale du décor, venez avec votre lampe torche ! L’accès à la Chapelle s’effectue par l’école Jeanne d’Arc.

Gratuit | Visites commentées (réservation conseillée) | Venez avec votre lampe torche

Chapelle Saint-Joseph 5 rue de la paix, 71000 Mâcon Saint-Clément Saône-et-Loire

2021-09-17T21:00:00 2021-09-17T22:00:00;2021-09-18T20:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T10:00:00

