Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Samedi de 14 h 30 à 17 h 30 Dimanche de 14 h 30 à 17 h 30 RDV 35 rue de Paris L’occasion de découvrir les trésors du XVIIe siècle de cette magnifique chapelle, du mausolée du duc de Montmorency au plafond peint par Rémy Vuibert en passant par l’architecture, sans oublier l’histoire de sa commanditaire, Marie-Félicie Orsini, duchesse de Montmorency. Chapelle Saint-Joseph, ancienne Visitation Samedi de 14 h 30 à 17 h 30 Dimanche de 14 h 30 à 17 h 30. Chapelle de la Visitation 35, rue de Paris, 03000 Moulins Moulins Allier

