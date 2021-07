Ribemont Chapelle Saint Germain Aisne, Ribemont Visite de la chapelle Saint Germain Chapelle Saint Germain Ribemont Catégories d’évènement: Aisne

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

En janvier 2012 s’est achevée la restauration de la chapelle Saint-Germain à Ribemont, bâtisse du XVIIIe s. qui conserve un ensemble mobilier des plus remarquables. Pièce maîtresse de cette collection, la clôture de chœur, œuvre liturgique richement sculptée qui date du début du XVIe s. Au cours de votre visite vous pourrez également admirer les statues en pierre de sainte Barbe et de la Vierge à l’Enfant, les panneaux en bois de saint Nicolas et saint Marc. Ces cinq richesses historiques font l’objet d’une reconnaissance pour leur intérêt artistique et patrimonial par leur inscription ou leur classement aux Monuments Historiques.

Entrée libre

Visite commentées par Mme Emilie MARTIAL Dimanche 19 Septembre à 15 h – 16 h et 17 h Chapelle Saint Germain place Saint Germain 02 240 RIBEMONT Ribemont Aisne

