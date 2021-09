Meudon Potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon Visite de la Chapelle Saint-Georges Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Visite de la Chapelle Saint-Georges Potager du Dauphin, 19 septembre 2021, Meudon.

Potager du Dauphin, le dimanche 19 septembre à 15:00

**DURÉE DES VISITES : 1H15** Visites commentées et animées par Anne Nicolas, de l’Atelier d’Icônes de Meudon. La chapelle orthodoxe Saint-Georges du Potager du Dauphin, de style néo byzantin, témoigne de la présence de la communauté russe à Meudon après 1917. Elle été montée au début du XXe s. en lieu et place d’une ancienne orangerie. En effet, l’année 1946 vit l’installation de l’Internat Saint-Georges créé en 1921 à Constantinople. Le Père Igor Sendler peignit alors les fresques qui forment le décor intérieur de la chapelle. La chapelle Saint-Georges est labellisée « Patrimoine d’Ile-de-France » depuis 2019. **Par l’Atelier d’Icônes de Meudon et l’Association Egon Sendler.** Visite de la Chapelle Saint-Georges du Potager du Dauphin par Anne Nicolas. Potager du Dauphin 15 rue de Porto-Riche, Meudon Meudon Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

