Quimperlé Quimperlé Finistère, Quimperlé Visite de la chapelle Saint-Eutrope de l’Hôpital Frémeur Quimperlé Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Visite de la chapelle Saint-Eutrope de l’Hôpital Frémeur Quimperlé, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Quimperlé. Visite de la chapelle Saint-Eutrope de l’Hôpital Frémeur 2021-07-30 – 2021-07-30

Quimperlé Finistère Quimperlé L’hôpital Frémeur est l’un des rares hôpitaux médiévaux conservés en France. Sa chapelle, récemment restaurée, possède la particularité d’ouvrir sur les dortoirs pour permettre aux malades d’assister à l’office sans quitter leur lit.

Les bénévoles de l’association des Amis de l’Hôpital Frémeur vous proposent de la découvrir lors de visites libres. +33 6 07 13 70 66 L’hôpital Frémeur est l’un des rares hôpitaux médiévaux conservés en France. Sa chapelle, récemment restaurée, possède la particularité d’ouvrir sur les dortoirs pour permettre aux malades d’assister à l’office sans quitter leur lit.

Les bénévoles de l’association des Amis de l’Hôpital Frémeur vous proposent de la découvrir lors de visites libres. dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Étiquettes évènement : Autres Lieu Quimperlé Adresse Ville Quimperlé lieuville 47.87081#-3.55165