Chapelle Notre-Dame du Faget, le dimanche 19 septembre à 14:00 Gratuit.

Située au sommet d’une crête, cette petite chapelle offre une vue splendide sur la chaîne des Pyrénées, à quelques pas du vignoble jurançonnais. L’édifice ouvre exceptionnellement au public. Chapelle Notre-Dame du Faget 250 cami der Serra, 64400 Oloron Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

