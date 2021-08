Faverges-Seythenex Chapelle Notre Dame de Lourdes Faverges-Seythenex, Haute-Savoie Visite de la chapelle Notre Dame de Lourdes Chapelle Notre Dame de Lourdes Faverges-Seythenex Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex

Haute-Savoie

Visite de la chapelle Notre Dame de Lourdes Chapelle Notre Dame de Lourdes, 19 septembre 2021, Faverges-Seythenex. Visite de la chapelle Notre Dame de Lourdes

Chapelle Notre Dame de Lourdes, le dimanche 19 septembre à 14:00

Son historique, de la pose de la première pierre en 1875 à sa restauration notamment des vitraux en 2005 jusqu’à sa première inscription au programme des journées européennes du patrimoine.

Visite commentée à 14 h et 15 h.

Visite exceptionnelle de la chapelle. Chapelle Notre Dame de Lourdes Viuz, 74210 Faverges Faverges-Seythenex route de Vesonne Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Faverges-Seythenex, Haute-Savoie Autres Lieu Chapelle Notre Dame de Lourdes Adresse Viuz, 74210 Faverges Ville Faverges-Seythenex lieuville Chapelle Notre Dame de Lourdes Faverges-Seythenex