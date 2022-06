Visite de la Chapelle Notre Dame de La Garde La Ciotat, 1 juillet 2022, La Ciotat.

Elle a été bâtie en forme de croix latérale. Les voûtes ont un style ogival. Les fresques ainsi que le porche ont été exécutés en 1864. L’autel est en marbre blanc de Carrare et supporte une très belle statue de Notre Dame de la Garde en chêne sculpté et doré offerte par les Pénitents Bleus en 1630. Point stratégique à la navigation des marins, la Chapelle est entièrement décorée des plus beaux ex-voto marins de Provence cadeaux des navigateurs reconnaissants à la Vierge de la Garde. La chapelle a été restaurée il y a quelques années mais sa position face aux embruns la rend vulnérable.

L’accès se fait à pied, par le chemin paysager à droite de l’entrée de la résidence. Accès en voiture interdit. Résidence Privée. Parking strictement interdit.

Elle a été construite par la confrérie des Pénitents Bleus et consacrée à l’Immaculée Conception. Elle a été bénie en 1613.

