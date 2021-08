Visite de la chapelle ex-APECA LE TAMPON, 17 septembre 2021, La Plaine des Cafres.

Visite de la chapelle ex-APECA

du vendredi 17 septembre au samedi 18 septembre à LE TAMPON

Il s’agira de présenter une œuvre contemporaine témoignant d’une partie de l’histoire de l’association qui a accueilli sur ce site des filles et des garçons placés dans les années 1960 à La Réunion. Des visites guidées seront proposées à partir de 10h00 et aideront le visiteur à comprendre, le contexte historique de la construction de la chapelle, son architecture, les matériaux utilisés, l’œuvre artistique de Guy Lefèvre, maître verrier. Des animations et expositions de photos viendront compléter la visite. – Un atelier découverte de vitrail et des œuvres de Guy Lefèvre – Visite de la ferme pédagogique située à 300m de la chapelle où seront proposées des ateliers jeux et pédagogiques. * Tenue de sport conseillée.

Entrée libre

Dans le cadre des journées du patrimoine les 18 et 19 septembre 2021, l’A.A.P.E.J. ouvrira les portes de la « chapelle ex-APECA ».

LE TAMPON 17 rue Jean Defos du Rau 97417 La plaine des Cafres La Plaine des Cafres



2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T15:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T15:00:00