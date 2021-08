Chênehutte-Trèves-Cunault Prieuré Saint Macé Chênehutte-Trèves-Cunault, Maine-et-Loire Visite de la chapelle et des extérieurs par les propriétaires du Prieuré Saint-Macé Prieuré Saint Macé Chênehutte-Trèves-Cunault Catégories d’évènement: Chênehutte-Trèves-Cunault

Maine-et-Loire

Le site du 12e siècle est clos par un haut mur dont une partie est faite dans la tradition gallo-romaine en petit appareil cubique régulier avec des lits de briques plates. À l’intérieur de la cour, le porche de la chapelle présente quelques unes des plus belles fresques de l’Anjou. Visites commentées Prieuré Saint Macé Saint Macé, 49350 Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Chênehutte-Trèves-Cunault Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

