A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la chapelle du Louya est ouverte au public. Profitez d’une visite guidée par Jean Janet, un des greeters (guide bénévole) pour l’office de tourisme du pays de Saint-Méen Montauban. Cet habitant de Gaël saura vous transmettre sa passion pour l’histoire de ce lieu, point de passage sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Découvrez de manière privilégiée les détails du calvaire et de l’enclos autour de la chapelle.

Entrée gratuite sur inscription auprès de l’office de tourisme du pays de St-Méen Montauban

