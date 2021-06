Paris Chapelle des Sœurs Auxiliatrices Paris Visite de la chapelle des Sœurs Auxiliatrices Chapelle des Sœurs Auxiliatrices Paris Catégorie d’évènement: Paris

Chapelle des Sœurs Auxiliatrices, le dimanche 19 septembre à 14:00 Entrée libre

La chapelle de style néo-byzantin suit un plan en forme de croix grecque avec abside, architecture et décoration qui ont pour but de dire le charisme de la Congrégation fondée en 1856. Chapelle des Sœurs Auxiliatrices 16 rue Saint Jean-Baptiste de La salle 75006 PARIS Paris Paris 6e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

