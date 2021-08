Aubagne Centre d'art contemporain des pénitents noirs Aubagne, Bouches-du-Rhône Visite de la chapelle des Pénitents noirs au travers des 5 sens Centre d’art contemporain des pénitents noirs Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Visite de la chapelle des Pénitents noirs au travers des 5 sens Centre d’art contemporain des pénitents noirs, 18 septembre 2021, Aubagne. Visite de la chapelle des Pénitents noirs au travers des 5 sens

le samedi 18 septembre à Centre d’art contemporain des pénitents noirs

Découvrir la chapelle qui abrite le Centre d’Art contemporain, par un éveil de tous nos sens, c’est ce que propose cette visite pour les Journées Européennes du Patrimoine. Traversez les siècles : entre culte et histoire, l’architecture de ce bâtiment vous sera révélée autrement. Une expérience à ne pas manquer !!!

Visite gratuite, sur inscription

Découvrez la chapelle en mettant tous vos sens en éveil ! Centre d’art contemporain des pénitents noirs Les aires saint michel 13400 Aubagne Aubagne La Còsta Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aubagne, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Centre d'art contemporain des pénitents noirs Adresse Les aires saint michel 13400 Aubagne Ville Aubagne lieuville Centre d'art contemporain des pénitents noirs Aubagne