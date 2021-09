Voreppe Voreppe Isère, Voreppe Visite de la Chapelle des Clarisses Voreppe Voreppe Catégories d’évènement: Isère

Visite de la Chapelle des Clarisses 2021-09-18 09:00:00 09:00:00 – 2021-09-19 17:30:00 17:30:00

Voreppe Isère Voreppe Édifice du XXe siècle situé au sein du monastère des Clarisses. Chapelle aux vitraux composés par Louis Christolhomme selon une technique de vitrail à la dalle de verre mise au point dans les années 1930 et utilisée en art moderne à partir de 1948. voreppe@ville-voreppe.fr +33 4 76 50 47 47 https://www.voreppe.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

