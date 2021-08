Mouterre-Silly Chapelle de Saint-Mandé Mouterre-Silly, Vienne Visite de la chapelle de Saint-Mandé, vestige d’un prieuré fontevriste Chapelle de Saint-Mandé Mouterre-Silly Catégories d’évènement: Mouterre-Silly

Vienne

Visite de la chapelle de Saint-Mandé, vestige d’un prieuré fontevriste Chapelle de Saint-Mandé, 18 septembre 2021, Mouterre-Silly. Visite de la chapelle de Saint-Mandé, vestige d’un prieuré fontevriste

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle de Saint-Mandé

Venez découvrir sur le mur d’enceinte de cette chapelle, des graffitis laissés là par les ouvriers artisans à l’occasion des pèlerinages ! Église construite au XIIe siècle qui fut longtemps un lieu de pèlerinage. Les ouvriers artisans ont laissé, sur les pierres, le souvenir de leur passage. On voit en effet, des graffitis intéressant, représentant outre des croix, des semelles (emblèmes des cordonniers), des bateaux (bateliers), des pêches (jardiniers), des serpes (vignerons), des haches (bûcherons), des pignons (charpentiers), des fers à cheval (maréchaux-ferrants).

Gratuit. Entrée libre. Visite uniquement de l’extérieur.

Venez découvrir sur le mur d’enceinte de cette chapelle, des graffitis laissés là par les ouvriers artisans à l’occasion des pèlerinages ! Chapelle de Saint-Mandé Saint-Mandé – D14, 86200 Mouterre-Silly Mouterre-Silly Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mouterre-Silly, Vienne Autres Lieu Chapelle de Saint-Mandé Adresse Saint-Mandé - D14, 86200 Mouterre-Silly Ville Mouterre-Silly lieuville Chapelle de Saint-Mandé Mouterre-Silly